Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi.



İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.







EN HIZLI CANLI SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemi 16:00'da sona erdi.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başlamıştı. Saat 17:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Oyunu kullanan Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Yerel seçimler merkezi sisteme de güç katacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3300 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MALATYA'DAKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ

"Tabi 56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı... Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar da iyi gidiyor.

YEREL SEÇİMLER MERKEZİ SİSTEME DE GÜÇ KATACAK

Başta tabi 30 büyükşehrimiz olmak üzere, seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren güç katacaktır.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'na oy verdim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu'na geldi.



Görevlilerle tokalaşan Bahçeli, 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinin millet ve bütün siyasi partiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler. Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

31 MART 2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

YSK'nın verilerine göre 2019 seçimlerinin kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 58 bin. Bu veriye göre 2014'teki son yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 4,5 milyon daha arttı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğu, %90'ı büyük şehirlerde bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ise seçmen sayısındaki artık 1. milyon 156 bin oldu. Bu kişiler ilk defa bu yıl oy kullanacaklar.

Seçmenlerle ilgili istatistiklere göre 57 milyon seçmenin 28.9 milyonu yani %50,7'si kadın, 28.1 milyonu yani %49.3'ü ise erkek.

Türkiye'nin dört bir yanında okullarda sandıklar kuruldu ki 2019 yerel seçimleri için sandık sayısı 194 bin 390 olarak açıklandı. Bu sandıkların yüzde 74'ü de nüfusu 750 ini aşan 30 büyükşehirde kayıtlı. Bu sandık sayılarına cezaevlerindeki sandıklar dahil değil.

Önceki seçimlerden farklı olarak YSK bir sandıkta oy kullanabilecek kişi sayısında da artıma gitti ve bu sayı 300'den 350'ye getirildi.

Adaylara bakıldığında bu seçimlerde ilginç istatistiklerin oluştuğu görülüyor. Büyükşehir belediye seçimlerinde toplam 316 adayın 73'ü bağımsız aday. Adayların eğitim düzeyi yüksekliğine bakıldığında şehirlerin nüfusu ile doğru orantılı olduğu görülüyor.

Büyükşehirlerde adayların yüzde 70'i üniversite ya da yüksekokul mezunu. İlçe bazında adayların yüksek öğrenim oranı yüzde 44'e düşüyor. İlçe başkanlığı adaylarında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 12 iken büyükşehirlerde bu oran yüzde 6.