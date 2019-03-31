31 Mart 2019 Bursa yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Bursa seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Bursa yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur. Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda, MÖ. 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleşim alanı bulunmuştur. Bursa yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

31 MART BURSA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Bursa yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

AK Parti: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

Saadet Partisi: Mehmet Atmaca

Vatan Partisi: Suna Soydaş

BTP: Şevket Tamaç

TKP: Mehmet Yavuzkan

AK PARTİ BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş 1970 yılında doğdu. İnegöl'de ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdi.

Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.

Alinur Aktaş iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor. Uzun seneler İnegöl'de mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 senesinde gerçekleşen seçimlerde de halk oylaması ile İnegöl Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

Alinur Aktaş, İnegöl Belediyesi'nde birçok zorlu projeye imza attı. Aktaş'ın İnegöl'de katkı sağladığı projeler arasında Kent Müzesi, Mobilya İhtisas OSB Projeleri,Umuteli, Yenilenen Oylat, Modef Fuarları, Dev arıtma tesisi projesi, Yeşil Enerji ve Turizm Merkezi gibi projeler bulunuyor.

2 Kasım 2017 yılında ise Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye yeni Başkanı oldu.

Alinur Aktaş İnegöl Belediyesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı birçok ödüle layık görülmüştür.

Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 2007 senesinde Sosyal Hizmet dalında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Yerel Yönetim Dergisi tarafından 2010 senesinde Kentsel Dönüşüm Dalında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Özel Kalem Dergisi tarafından 2012 yılında "Yılın İlçe Belediye Başkanı" Ödülü

Time Dergisi tarafından 2014 yılında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Kent Ekonomisi ve Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri kategorisinde 2015 senesinde ödül aldı.

Marketing Türkiye tarafından 2015 senesinde Mobilya sektöründeki desteğinden dolayı "Kente Değer Katan Markalar" ödülü.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2016 senesinde "Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı"

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 2016 senesinde 8. Alkışı Hak edenler ödül programında "Yılın Alkışı Hak Eden Belediye Başkanı" ödülü

Skyreporter Dergisi tarafından 2017 senesinde Bütçe Yönetimi ve Performansı alanında ödül almıştır.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 2017 senesinde Etkin Belediye Proje Yarışmasında ödül

Marka Belediyeler Dergisi tarafından 2017 senesinde "Marka Belediye ve Marka proje" ödülü

Özel Kalem Dergisi tarafından 2017 senesinde "Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" ödülü almıştır.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

BURSA TARİHİ

Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur. Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda, MÖ. 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleşim alanı bulunmuştur.

Bursa'nın 7 km. kuzeyinde Demirtaş nahiyesinin 2,5 km. güneyinde, 90 m. çevresi 5 m. yüksekliği olan "Demirtaş Höyüğü" yer almaktadır. Bu höyükte genellikle elde, az miktarda da çarkta yapılmış kâse, küp ve testilere ait seramik parçaları bulunmaktadır. Bunlar erken bronz çağdan kalmış olup MÖ. 2500'lü yıllara tarihlenir.

Kentin 14 km batısında, Çayırköyü'nün 1 km güneybatısındaki "Çayırköy Höyüğü'nün" boyutları da Demirtaş Höyüğü ile aynıdır. Burada bulunan seramik parçalarında gri, kırmızı, kahverengi ve siyah renkler hakimdir. Bulunan seramik parçalarının önemli kısmı elde, çok azı ise çarkta yapılmıştır. Höyüğün en eski buluntusu MÖ. 2700 yılına aittir.

MÖ. 3. yüzyılda Bithynialılar ve Prusiaslılar tarafından kurulan kentin ilk adı "Prusa" idi. Yazılı kaynaklarda "Bitinya" olarak da geçen Bursa ve çevresinin en eski yerleşimleri İznik Gölü çevresindedir. Sadece İznik Gölü çevresinde, taş devirlerinde kurulduğu anlaşılan yedi önemli höyük bulunmaktadır. Bunlardan Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar ve onun 750 m. kadar doğusundaki Hacılartepe Höyüğü, Orhangazi-İznik yolunun Yeniköy altı mevkiinde Tepecik Höyüğü, İznik Gölü'nün doğusunda ise Körüstan, Üyücek Tepe, Höyücek ve Karadin höyükleri bulunmaktadır.

İnegöl kent merkezinde, Cumatepe höyüğü ile 3 km doğusunda bulunan Doğutepe Akhisar höyükleriyle Yenişehir Babasultan Höyüğü tarih öncesi devirlere ait yerleşimleri işaret etmektedir. Demirtaş Köyü Höyüğü ile M. Kemalpaşa'nın Dorak Köyü ile Tahtalı Köyü'ndeki kalıntılar, Bursa bölgesinin en az beş bin yıllık önemli bir uygarlık alanı olduğuna işaret etmektedir.