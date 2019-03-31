31 Mart Balıkesir yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları kim kazandı (Balıkesir ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı)

31 Mart 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Balıkesir seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Balıkesir yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Balıkesir'de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %39,8 oy oranına, MHP %31,6 oy oranına, CHP %25,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

31 MART BALIKESİR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Balıkesir yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Balıkesir'de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %39,8 oy oranına, MHP %31,6 oy oranına, CHP %25,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

BALIKESİR'DE KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır.

Altıeylül

Ayvalık

Balya

Bandırma

Bigadiç

Burhaniye

Dursunbey

Edremit

Erdek

Gömeç

Gönen

Havran

İvrindi

Karesi

Kepsut

Manyas

Marmara

Savaştepe

Sındırgı

Susurluk

AK PARTİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı.

Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı.

Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ PARTİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL OK KİMDİR?

İsmail Ok, 1964 yılında Balıkesir`in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

1982 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı. 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.

1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi` nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı.



Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi`ndeki öğretmenlik görevinden, yaşadığı şehir olan Balıkesir`e hizmet etme düşüncesi ile 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi`nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Ok, halen Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları üyesidir.

Belediye hizmetlerini bir bayrak yarışı olarak gören Başkan İsmail Ok, 3 Nisan 2009 tarihinde Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini devralarak yeni görevine başlamıştır. Görev süresince herkese eşit mesafede hizmet etmeyi prensip edinen Başkan Ok, evli, iki erkek çocuk babasıdır ve ingilizce bilmektedir.

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Adayı.

İsmail Ok, 2019 yılında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Balıkesir İlinin Tarihi

Eski çağlarda Balıkesir ve civarında Misya'lılar yaşamaktaydı. Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar; Truva, Hitit, Frig, Pers (İranlılar), Büyük İskender ve Bergama krallıklarının egemenliği altında yaşamışlardır. Bergama kralının ölümünden sonra M.Ö. 1129'da Romalıların eline geçmiştir. Romalılar bölgeyi, vergi ve kölelik sistemleriyle uzun süre sömürmüş ve baskı altında tutmuşlardır. M.S. 395'te Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra; Başkenti Kostantinopolis (İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğunda kalan Balıkesir bölgesi için, yeni ve uzun bir dönem başlamış oldu. Askeri ve ekonomik yönden oldukça güçlenen Bizans İmparatorluğu bu bölgedeki hâkimiyetini uzun yıllar sürdürmüştür.

Hz. Muaviye zamanında Müslüman Araplar, fethedileceği Hz. Peygamber tarafından müjdelenen başkent Konstantiniyye'yi almak için sefere çıktılarında bölge ilk defa Müslümanlarla karşılaştı ve MS. 670-678 yılları arasında Arapların idaresinde kalmıştır. İslam ordusu, 678 yılına kadar aralıksız 5 yıl süren kuşatma altında tutmasına rağmen şehri almaya muvaffak olamayınca geri çekilmiştir. Ancak iç savaşlar ve dış saldırılar karşısında iyice zayıflayan Bizans, sonunda derebeylerin eline kalmıştır.