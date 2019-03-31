31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Ankara seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Ankara yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Ankara'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. İşte 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları kim kazandı? Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte tümd etaylar.

31 MART ANKARA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Ankara'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin biyografisi kişisel internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:

1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O yıllarda ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetler yürüten birçok dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük etti, yönetiminde bulundu. Kayseri'de ilk kez hayata geçirilen yoksullar için aşevi projesinin mimarı oldu. Kış mevsiminde fakir ailelere odun ve kömür dağıtımı yapan organizasyonlar gerçekleştirdi. Hayırseverleri bir araya getirerek orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verdi. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye imkanları ile daha sistemli ve yaygın hale getirdi.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren "Bu şehirde ben aç kaldım, ilaçsız kaldım diyen tek insan kalmayacak, Belediye olarak iaşe ve tedavi giderlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz." diyerek 'sosyal belediyeciliğin' temellerini attı. Yardımsever işadamlarını harekete geçirerek aşevlerinin iaşesini karşılamalarını sağladı. Semtlere sağlık ocakları kurarak ücretsiz muayene ve ilaç imkanı oluşturdu. Borca batmış, personel maaşlarını bile ödeyemez haldeki belediyeyi kısa sürede borçsuz ve iş yapabilir bir hale getirdi.

Kentsel Dönüşümle ilgili mevzuat altyapısının olmadığı zamanlarda toplu tapuları bireysel tapuya çevirerek eski evleri ıslah edip kentsel dönüşümün ilk temellerini o yıllarda atmış oldu. 'Gecekondu Önleme Bölgesi' uygulaması ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerken Türkiye'ye model olacak kentsel dönüşüm uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. Şehrin tarihi mahallelerindeki evlerin ıslah ve restorasyonu çalışmalarıyla birlikte kadim mahalleler yöresel mimarileri muhafaza edilerek yeniden gözde ve yaşanabilir muhitler haline getirildi. Kadim mahallelerdeki bu düzenlemeler yerli yabancı turistlerinde ziyaret ettiği, yüksek katma değer üreten mekanlar oldu. Bu çalışmaları ile göz dolduran ÖZHASEKİ, 28 Şubat dönemi yaşanan baskılar nedeniyle boşalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına 23 Haziran 1998 tarihinde Meclis'te yapılan oylama ile seçildi.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

ANKARA'NIN TARİHİ

Ankara ve çevresinde yapılan arkeoloji kazıları sonucunda tarihi Bronz çağındaki Hatti Uygarlığına kadar gider. Hatta Yontmataş devrinden kalma araç-gereçler ortaya çıkarılmıştır. İsa'dan önce 2000'li yıllarda yöredeki ilk yerleşme merkezinin Anadolu'da ilk siyasal birliği sağlayan Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalıların eline geçmiş, İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalılar Lidyalılara bağımlı hale gelmişler, İ.Ö.547'de Lidya kralının Perslere yenilmesinden sonra da Pers egemenliği başlamıştır. Batı Anadolu'daki Sardeis (Sardes) ile İran'daki Susa kentleri arasında uzanan Kral yolu üstünde yer alan Ankara, Persler döneminde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

ANKARA'NIN İLK İSMİ NEDİR?

İsa'dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara'yı başkent yapmıştır. İlin tarihteki ismi "Ankyra"dır. Ankara, İ.Ö.II.yy'da Roma İmparatorluğu'na katılmış ve önemli bir askeri merkez haline gelmiştir.Romalılar döneminde tapınaklar, hamamlar ve hipodrom yapılan (günümüze bu yapıtlardan Augustus tapınağı ile Roma hamamının bir bölümü kalmıştır) kent, Bizans döneminde, (395-1073) kalın bir dış surla çevrildi ve tam bir Ortaçağ kenti görünümü aldı. 1071'de Selçukluların Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'ya girmelerinden sonraki yıllarda Ankara, Bizanslılar ve Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. Selçuklular döneminde Ankara kenti, kalın surlarla çevriliydi ve askeri önemini korumaktaydı; ama ana ulaşım yollarına göre sapa kaldığından ticari önemini yitirmişti.

ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?

Kurtuluş savaşı sırasında 1920'de Ankara merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 13 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edildi. Sonrasında da 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara bozkırın ortasında çorak bir kasaba görünümündeydi. O günlerde Avrupa'dan şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara'nın temelleri atıldı. Prof. Hermann Jansen'in hazırladığı kent planı çerçevesinde imar hareketleri hız kanırken diğer yandan, kamu yönemitinin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır.

Nüfus'u 1920'lerde 25.000 dolaylarında olan kent büyümüş ve 1990'lı yıllarda 4 milyona ulaşmıştır.