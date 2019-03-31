31 Mart 2019 Adana yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Adana seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Adana yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Adana'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 5064, oy kullanan seçmen sayısı 36440968, geçerli oy sayısı 34913716 oldu. MHP %33,5 oy oranına, AK Parti %31.9 oy oranına sahip olmuştu. Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. Peki 31 Mart Adana yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları kim kazandı? Adana ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte tüm detaylar..

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31 MART ADANA SEÇİM SONUÇLARI

Adana yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sözlü

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeydan Karalar

BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Recep Taşkın

DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Çağrı Bağatur

SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhammet Çelebi Keyhıdır

TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Alpan

VP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hatice Nesrin Kılıçay

Bağımsız Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cem Akarsu

ADANA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Adana'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 5064, oy kullanan seçmen sayısı 36440968, geçerli oy sayısı 34913716 oldu. MHP %33,5 oy oranına, AK Parti %31.9 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sözlü

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Abdullah Torun

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yıldıray Arıkan

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

2 Mayıs 1965, Ceyhan'ın Çokçapınar köyünde doğan HÜSEYİN SÖZLÜ; ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında 'Ziraat Mühendisi ' olarak mezun oldu.1990 yılında DSİ'de İşletme Mühendisi olarak göreve başladı,1997 yılında DSİ Kösreli İşletme Ve Bakım Başmühendisliği' ne atandı.

1999'dan bu yana üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.29 Eylül 2013 tarihinde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ tarafından , 'MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak ilan edildi.30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde , %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Halen Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin SÖZLÜ, evli ve üç çocuk babasıdır.

ADANA'NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

İşte Adana'nın ilçeleri:

Aladağ

Ceyhan

Çukurova

Feke

İmamoğlu

Karaisalı

Karataş

Kozan

Pozantı

Saimbeyli

Sarıçam

Seyhan

Tufanbeyli

Yumurtalık

Yüreğir

Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir. Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

ADANA İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR

Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır. Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis'i bereketli topraklarından dolayı Adana'ya isim olarak vermiştir.

KISACA ADANA'NIN TARİHİ: 10 MEDENİYET, 18 DEVLET, BEYLİK VE KRALLIKLAR

M.S. 7. y.y.'dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir. Çukurova'nın tarihteki adı Kilikya'dır. Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre yörede en az on değişik medeniyet ve yine en az on sekiz devlet, beylik, krallık gibi çeşitli siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü belgelenmiştir. Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiştir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemi 16:00'da sona erdi.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başlamıştı. Saat 17:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.