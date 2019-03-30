CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yılmaz Büyükerşen oldukça merak ediliyor. Yılmaz Büyükerşen önceden hangi noktalarda görev aldı. İşte Yılmaz Büyükerşen kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi... 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nu Eskişehir'de açan Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda bir sanatçıdır.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.

1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nu Eskişehir'de açan Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda bir sanatçıdır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.

2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

ESKİŞEHİR'İN TARİHİ GEÇMİŞİ

Şehrin ilk yerleşim alanı olduğu düşünülen Şarhöyük'te yapılan kazılar Eskişehir'in 3.000 bine veya daha öncesine ait bir geçmişi olduğunu kanıtlıyor. Eskişehir çevresindeki diğer höyüklerde yapılan araştırmalardan elde edilen bulguları dikkate alırsak, bu tarihleri daha da ileriye götürülebilir.

Eskişehir'de önemli izler bırakan ilk uygarlık, MÖ 9. yüzyılda bu bölgeye yerleşmiş olan Frigyalılardır. Bunların en önemli izleri, birçok anıt ve mezarın görülebileceği Friglerin dini merkezi Yazılıkaya'da bulunabilir.

Eskişehir'de Osmanlı tarihinin ilk izleri Karacahisar Kalesi'nin fethiyle görülür. Eskişehir ilçelerinin neredeyse tamamı, tarih ve kültürel olarak zengin yerleşimlerdir.

Bunlar arasında, Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi ve öncüsü Yunus Emre'nin doğduğu ve bugün Yunus Emre Sosyal Kompleksi'nin yer aldığı Mihalıççık yer alıyor.



Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan Sivrihisar, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları döneminden kalma eserler ile ünlüdür. Konya'daki Akşehir'in yanı sıra Sivrihisar'ın dünyaca ünlü filozof Nasreddin Hoca'nın doğum yeri olduğuna inanılmaktadır.

Seyitgazi ilçesi, aziz bir figür ve savaşçı olan Seyyid Battal Gazi'nin türbesi ile tanınır. Eskişehir'in merkezinde yer alan Odunpazarı ise ilk şehrin kurulduğu yer olarak biliniyor.