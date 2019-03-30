31 Mart yerel seçimlerinde oy vermeyi düşünmeyen vatandaşlarımız, oy kullanmama cezası kaç para diye merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu daha önce belirlenen oy kullanmama cezasını 22 TL olarak belirlemişti. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır. Peki oy kullanmama cezası nereye ödenecek? İşte tüm detaylar. Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENECEK?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.

KİMLER OY KULLANMAMA CEZASI ALIR?

1.Silâhaltında bulunan askerler, onbaşılar ve kıta çavuşları oy kullanamazlar. Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir.

2.Askeri öğrenciler oy kullanamaz.

3.Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamaz.

4.Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

Oy Kullanmanın Yaşı Kaçtır?

18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı oy kullanabilir ancak yukarıdaki istisnalar dışında.

ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERDE OY KULLANABİLECEK!

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

GÖRME VE ORTEPEDİK ENGELLİ SEÇMENLERE KOLAYLIK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz.

Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz "Engelli Beyan Formu"nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz "Engelli" olarak güncellenecektir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OY KULLANIRKEN BUNA DİKKAT!

Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

YSK genelgesinde, oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar da şöyle sıralandı:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.

Öte yandan, zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin jandarma ve 41 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Açıklamada, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nın yürürlüğe konulduğu belirtilerek, "Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır. İstanbul'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bin 869 seçim çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen vatandaşımız bulunmaktadır" denildi.

Valilik açıklamasında seçimde görev yapacak güvenlik güçlerine de değinilerek, "İl Jandarma Komutanlığımızca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere toplam 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 Bot ve 5 bin 587 araç görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142 personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçim için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"İl ve İlçe Seçim Kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait bin 458 araç İl ve İlçe Seçim Kurullarının emrine tahsis edilmiştir.

Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, İlçe kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, elektrik, su, doğalgaz, kara, deniz, demiryolu ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet sunacaklardır. İlimizde enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almışlardır.

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır."