AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı "Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu nereli?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Van Valiliği görevinden gelen Murat Zorluoğlu, hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte, AK Parti Trabzon Belediye Başkanı Adayı Murat Zorluoğlu hakkında bilinmeyenleri...

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, 1971 yılında dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Trabzon'da, liseyi Trabzon ve İstanbul'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Mezun Oldu. Mülki idare mirliği mesleğine Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Mersin Gülnar Kymakamlığına atandı. Bingöl Genç Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Olarak Atandı. Nottingham Üniversitesi (İngilizce), Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ile Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Local Authorities in Turkey(Türkiye'de Mahalli İdareler), adlı kitabı yayımlandı. 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Olarak Görev Yaptı.2015 yılında Elazığ Valiliği görevine atandı. 2017 yılında Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta müsteşar yardımcılığı görevine atandı. Bakanlar Kurulunun 16 Şubat 2015 tarihli ve 7295 sayılı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

TRABZON TARİHİ

Fâtih Sultan Mehmed Han zahmetli bir kara ve deniz seferinden sonra, 26 Ekim 1461'de Trabzon'u fethetti. Muhasara 40 gün sürdü. Amiral Kâzım Bey, Doğu Karadeniz'i korumak için Trabzon'da bırakıldı.

Fâtih Sultan Mehmed Han, Trabzon Bizans İmparatoru Komnenus'u İstanbul, Edirne ve sonra da Serez'e sürdü. Kendisine bir mâlikâne verdi. Fakat Komnenus, Fâtih'in rakibiUzun Hasan ile mektuplaşıp, Osmanlı Devleti aleyhine çalışınca İstanbul'da İmparator İkinci David ile 4 oğlu ve 1 yeğeni îdâm edildiler.

Trabzon'da bir müddet kalan Fâtih, Sinop fâtihi Hızır Beyi vâli olarak bıraktı. Trabzon'da daha sonra Hayreddîn Paşa, Zağnos Paşa, Ali Bey ve Mahmûd Paşa vâlilik yaptılar. Altıncı vâli Yavuz'dur.

Yavuz Selim'in 20 yıl sancakbeyliği zamânında Trabzon tamâmen bir Türk şehri oldu. Kültür ve sanat eserleriyle donatıldı. Yavuz'un oğlu Kânûnî Trabzon'da doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Trabzon bir beylerbeylik yâni eyâlet merkezi oldu. Bu beylerbeyliğin tek merkez sancağı (vilâyeti) vardı.

Fâtih'in İstanbul'dan sonra ikinci yıktığı Bizans İmparatorluğu Trabzon'dur. Trabzon, Türklerin Anadolu topraklarında fethettikleri sonuncu şehirdir. Böylece Doğu Roma tamâmen silinmiştir. Bütün Anadolu Türk hâkimiyeti altına girmiştir.

Birinci Dünyâ Harbinde Ruslar 1916'da Trabzon'u işgâl ettiler. Bu işgâl bir sene sürdü. İşgâl sırasında ve sonra Rum ve Ermeniler çok zulüm yaptılar. Köy ve kasabaları yaktılar. Trabzonlular direnişe geçtiler. Değirmendere yoluyla Ermeni ve Rumları yendiler. 25 Şubat 1918'de imzâlanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Trabzon yeniden Türk hâkimiyetine geçti.

Trabzonlular Millî Mücâdelede (İstiklâl Harbi) büyük hizmetler verdiler. Cumhûriyetin îlânından sonra Trabzon kendi adını taşıyan ilin merkezi oldu.