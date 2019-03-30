CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek oldukça merak ediliyor. Muhittin Böcek önceden hangi noktalarda görev aldı. İşte Muhittin Böcek kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi... 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Muhittin Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Siyaset hayatı süresince dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı, Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Siyaset hayatı süresince dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

ANTALYA ADI NEREDEN GELİYOR

Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side'yi kuşatmıştı. Antalya'nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side'yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir.

40 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN İNSANLAR

Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür.

OSMANLI DÖNEMİNDE SANCAKTI

Yöre Doğu Roma ya da Türkiye'de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207'de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları'nın egemenliğine girdi. Osmanlılar zamanında ise Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi ve buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.