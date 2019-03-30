Menderes Türel kimdir, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlerde belediye başkanı adayları hakkındaki bilgiler seçmenler tarafından merak ediliyor. AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel kimdir? İşte detaylar… 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Mehmet Tevfik Türel (d. 11 Temmuz 1964, Antalya), Türk siyasetçi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayıolmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girmiştir. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

30 Eylül 2012'de AK Parti MKYK'sına seçilmiştir.14 Aralık 2013'te Antalya İl Başkanlığın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

ANTALYA ADI NEREDEN GELİYOR

Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side'yi kuşatmıştı. Antalya'nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side'yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir.

40 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN İNSANLAR

Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür.

OSMANLI DÖNEMİNDE SANCAKTI

Yöre Doğu Roma ya da Türkiye'de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207'de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları'nın egemenliğine girdi. Osmanlılar zamanında ise Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi ve buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.