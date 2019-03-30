Hüseyin Sözlü kimdir, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlerde belediye başkanı adayları hakkındaki bilgiler seçmenler tarafından merak ediliyor. MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü kimdir? İşte detaylar… 1999'dan bu yana üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.29 Eylül 2013 tarihinde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ tarafından , 'MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak ilan edildi.30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde , %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

2 Mayıs 1965, Ceyhan'ın Çokçapınar köyünde doğan Hüseyin Sözlü; ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında 'Ziraat Mühendisi ' olarak mezun oldu.1990 yılında DSİ'de İşletme Mühendisi olarak göreve başladı,1997 yılında DSİ Kösreli İşletme Ve Bakım Başmühendisliği' ne atandı.

1999'dan bu yana üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.29 Eylül 2013 tarihinde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ tarafından , 'MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak ilan edildi.30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde , %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Halen Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin SÖZLÜ, evli ve üç çocuk babasıdır.

ADANA İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR

Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır. Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis'i bereketli topraklarından dolayı Adana'ya isim olarak vermiştir.

KISACA ADANA'NIN TARİHİ: 10 MEDENİYET, 18 DEVLET, BEYLİK VE KRALLIKLAR

M.S. 7. y.y.'dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir. Çukurova'nın tarihteki adı Kilikya'dır. Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre yörede en az on değişik medeniyet ve yine en az on sekiz devlet, beylik, krallık gibi çeşitli siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü belgelenmiştir. Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiştir.