MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna oldukça merak ediliyor. Hamit Tuna önceden hangi noktalarda görev aldı. İşteHamit Tuna kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi... 1985 yılında başlamış olduğum ticari hayatını devam ettirirken Lefke Avrupa Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı. 1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı'nın ardından 1998-2000 yılları arasında İl Başkanlığı görevine geldi.

HAMİT TUNA KİMDİR?

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna 1961 Yılında Mersin Yalınayak Köyü'nde doğdu. İlkokulu Yalınayak Köyü'nde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü'nü tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.

MESLEK HAYATI

1985 yılında başlamış olduğum ticari hayatını devam ettirirken Lefke Avrupa Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı. 1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı'nın ardından 1998-2000 yılları arasında İl Başkanlığı görevine geldi.

2002 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Adayı oldu.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçildi ve 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Hamit Tuna, evli ve iki çocuk sahibidir.

MERSİN TARİHİ



Klasik devirde Klikya olarak adlandırılan Mersin'in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Yumuktepe ve Gözlükule'de yapılan kazılarda en alt tabaka olarak "Neolitik Devir" tespit edilmiştir. Yöre Neolitik Dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yapmıştır. Yörede sırası ile Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüş, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.

I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922'de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl'in ismi yeniden Mersin olmuştur.