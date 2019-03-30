Devlet Bahçeli: Bu eve gidip saklanmaya benzemez

Kamuoyu araştırma değil oluşturma yapıyorlar, seçim sonrası kamuoyu araştırmaları için yasa teklifi getirmek istiyoruz.Beka kavramı üzerinde durmak bunları korkutuyor. Şimdi de değişik bir yoldan gidiyorlar. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tamamen çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Bunların hiçbirisi 15 Temmuz gecesi halkın iradesine dayalı bir duruşu fark edemiyorlar. Şimdi bu duruşun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu hangi çıkışla duracak. Bu tankın arasından geçip bir eve saklanmaya benzemez.(Sezai Temelli'nin skandal Kürdistan açıklaması) Onların bütün aklı acaba bu sistem değişikliğini nasıl engelleriz? sorusudur. Şehitlerimizden haberleri mi yok, emniyet güçlerimizden haberleri mi yok? Bu sessizliğin sebebi bir görevlendirme ışığı altında Türkiye'de bir sistem değişikliğini amaçlayan çevrelerdir. Bu çevreler küresel de olabilir yurtiçinde de olabilir.(15 Temmuz sonrası Külliye'deki zirve) Kılıçdaroğlu, 'Kadıköy'de 6.İmam Hatip'e gerek yok' dedi.