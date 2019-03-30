CHP'li başkan adayının eşi Avcılar Belediyesi'ni bastı!

olay bitmedi.yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. DSP'ye geçti. DSP'den aday gösterildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'yi "Çekil" diye tehdit etti. CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli'nin de belediye binasını bastığı ve Benli'ye hakaretler yağdırdığı iddia edildi. CHP adayının eşi hakkında suç duyurusunda bulunan Benli, dilekçesinde'nin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.