Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarınndan satırbaşları:

"Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik. Zalimler karşısında eğilmeyecek bükülmeyecek ve meydanları bırakmayacağız. Daha fazla mesai harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk ve buluşturacağız.

Yarın sandıkta bu CHP'ye gereken dersi veriyoruz. Hazırız değil mi? Fazla da zamanımız kalmadı artık saatler var… Bu Haliç'i biz temizledik bay Kemal… Bak İzmir Körfezi'ni neden temizlemiyorsunuz? Çünkü CHP; çöp, çamur, çukur, pislik…



Şimdi değerli kardeşlerim yeni adımlar atıyoruz. Bakırköy İDO Bağcılar Kirazlı metro hattının yapımına devam ediyoruz. Merter'e bir aktarma merkezi kuracağız. Güngören meydanı ve çevresini kapsayan büyük bir alanda düzenleme yapacağız. İnsanlarımıza bir gençlik merkezi, Millet Bahçesi kazandıracağız.

Buradan Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Türkiye yarın yine bir sandık imtihanı yaşayacak. Belediyelerimiz vasıtası ile milletimizin hizmetkârlığına talip olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz milletimize Belediyede kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş bir kadroyuz. Kimi yerlerde sadece kendi partimize kimi yerlerde cumhur ittifakı olarak sizlerden destek istiyoruz. Ancak bu seçim tıpkı son 6 yıldaki tüm seçimler gibi belediye başkanlarının seçiminin ötesinde nasıl bir Türkiye istediğimize de karar vereceğiz"





AYRINTILAR GELİYOR...



SULTANGAZİ MİTİNGİNDEN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Başkan Erdoğan, üçüncü durağı Sultangazi'de halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık.Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. Fırat'ın doğusunda eğer çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.Bunların amacı belediyelerde hizmet etmek değil bizi yıkarak ülke yönetimini ele geçirmek.Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve rabbimize dayadık. Bu dörtlü mekanizma. Ne var bunda, CHP. Ne var bunda, sırtını Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda sözde İYİ Parti, bir de Saadet.

Bunlar oyunu soyadı İmamoğlu olan birisine verecekmiş. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koydun ya? Kendisi, Sezai Kürt değil bu arada. Güneydoğu'ya bizim götürdüğümüz hizmetten başkasını bu terbiyesizler götürdü mü? Bunlar çukur kazdılar, hendek kazdılar. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de dersi verdik mi, verdik. Şimdi de eğer çeki düzen vermezlerse Fırat'ın doğusunda gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Bunların amacı hizmet değil, bizi yıkarak ülkenin yönetimini ele geçirmek.

ERDOĞAN'IN BAYRAMPAŞA MİTİNGİNDEKİ AÇIKLAMALARI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kağıthane'den sonra ikinci durağı Bayrampaşa oldu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında "Birisi çıkmış intikam diyor. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın? Şimdi işin rengi değişti. İllerimiz ve ilçelerimizin belediye başkanları niye terör baronlarını ilgilendiriyor. Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. "dedi.

Erdoğan'ın açıklamarında öne çıkanlar:

CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP derseniz Kandil'den emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi ise 15 Temmuz öncesinde başbakan olacağım diye dolaşıyordu. Saadet'in adından başka bir şeyi kalmamış. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerini pazarda açık artırmaya çıkarılmış olmalarıdır. Ülkemiz demokrasisinin bugünkü noktasına gelmesi için çok uğraştık.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm kardeşlerimin oylarına sahip çıkmalarını istiyorum. Kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararı sandıktan çıkacak karara bağlı.



MESELE SADECE BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİL! İŞİN ALTINDA BAŞKA ŞEYLER VAR...

Birisi çıkmış intikam diyor. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın? Şimdi işin rengi değişti. İllerimiz ve ilçelerimizin belediye başkanları niye terör baronlarını ilgilendiriyor. Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. Belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Peki bu CHP neydi 1994'te? Çöp, çukur, çamur. Kurdukları ittifakın adı ne, zillet ittifakı.

Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.

Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı?



ERDOĞAN'IN KAĞITHANE MİTİNGİNDEKİ AÇIKLAMALARI:

Saygıdeğer Kağıthaneli hemşehrilerim… Sizleri en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Kağıthane bugüne kadar hep yanımızda oldu, moral verdi, güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükûda eğildik.

İstanbul'un yönetimine talip olup da Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu.





Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak benim. Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.

Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. PKK terör örgütlerinin mensuplarını biz Cudi'de Gabar'da Kandil'de Tendürek'te vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Milletimin huzurunu kaçıranlara bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.





Seçimler nedeniyle ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye'nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit.

İşte bu kardeşiniz 4 buçuk sene daha devletin başında Binali Yıldırım kardeşim de inşallah İstanbul'un başında olacak inanıyorum. Burada da yeni bir adımı atacağız. Sizin karşınıza genç bir Kardeşimiz olan Mevlüt kardeşimizi getirdik. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz.





"ARTIK BUNLARLA İŞİMİZ YOK

IMF'ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013'te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD'den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Artık biz O eski Türkiye'ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.





SURİYE'YE OPERASYON MESAJI

Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Bu milletin ekmeğine aşına işine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmeye de o kadar kararlıyız.

Sadece İstanbul'a 255 katrilyon liralık yatırım yaptık. Dile kolay biz bu millete aşığız, biz bu milletin dertlisiyiz. 94'te hatırlayın İstanbul'da Ikarus otobüsleri vardı, o otobüslerin içinde koltuklara oturamazdık. Belediye Başkanı olduktan sonra ilk işimiz İstanbul'a Mercedes otobüsler almak oldu. Niye benim milletime bunlar layık değil mi dedik… El ele omuz omuza verip bunları atlatacağız. Biz bu coğrafyanın farklı zenginliklerine sahip olan bir milletiz. Güzellikleri görüyoruz. Her Şeyimiz ortada nereden nereye geldik. Alt yapı olsun üst yapı olsun… Daha da iyi olacak güzel günler şu anda yaşanarak geliyor.

Şimdi yarın sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Sandığa gitmeyenleri de muhakkak sandığa alıp götüreceğiz. Bu demokratik gücümüzü sandıkta ortaya koyalım. Bugün Kağıthane'den sonra 5 ilçeye daha gideceğim. Son gün vaktimiz az bu zamanı değerlendirmemiz lazım.