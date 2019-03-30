Başkan Erdoğan: Kırmızı çizgilerimiz belli

Recep Tayyip Erdoğan , dün İstanbul'da 8 miting düzenledi. Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de halka hitap etti. Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen mitingde seçim için kritik mesaj verdi. Yerel seçimlerin ve Cumhur İttifakı 'nın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz. Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan, bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz" dedi.

Kandil'dengelen talimatlar var. Pensilvanya'dangelen talimatlar var.Karanlık listeler var ama artık mızrakçuvala sığmıyor. Gizli, saklıtarafı kalmadı, hatta işi belediyebaşkan adaylarını tehdit etmeyekadar götürdüler. Siz CHP'nin adayınaoy verdiğinizi sanacaksınız,ama belediyeyi Kandil'in militanlarıyönetecek.Maltepe'de de coşkulu kalabalığa seslendi. Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu söyleyerek, "Yedi düvel saldırdı, ekonomimizi çökertemedi. Yani böyle kur, faiz,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti: Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir.

, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adayları ile birlikte TRT'de canlı yayına katıldı. Erdoğan,ilgili "" dedi. "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek" diyen Başkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kadeh kaldıran CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile ilgili de "Bu adam