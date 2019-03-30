Başkan Erdoğan: Kırmızı çizgilerimiz belli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da 8 miting düzenledi. Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de halka hitap etti. Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen mitingde seçim için kritik mesaj verdi. Yerel seçimlerin ve Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz. Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan, bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz" dedi.
CHP'Lİ BELEDİYEYİ KANDİL YÖNETECEK
Başkan Erdoğan, Pendik'te 'Zillet ittifakını' eleştirdi: Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Karanlık listeler var ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli, saklı tarafı kalmadı, hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek.
NİYE İTTİFAK İÇİNDESİNİZ?
Erdoğan, Maltepe'de de coşkulu kalabalığa seslendi. Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu söyleyerek, "Yedi düvel saldırdı, ekonomimizi çökertemedi. Yani böyle kur, faiz,
HEM BEKA HEM HİZMET SEÇİMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti: Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir.
YUSUF AHLAK DERSİ VERDİ
Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adayları ile birlikte TRT'de canlı yayına katıldı. Erdoğan, İyi Parti Pendik üyesi Mine Koraş'ın AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğlu'na alaycı tavırlar sergilemesiyle ilgili "Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir" dedi. "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek" diyen Başkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kadeh kaldıran CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile ilgili de "Bu adam FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor, düşünün" dedi.
CHP'Lİ BELEDİYEYİ KANDİL YÖNETECEK
Başkan Erdoğan, Pendik'te 'Zillet ittifakını' eleştirdi: Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Karanlık listeler var ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli, saklı tarafı kalmadı, hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek.
NİYE İTTİFAK İÇİNDESİNİZ?
Erdoğan, Maltepe'de de coşkulu kalabalığa seslendi. Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu söyleyerek, "Yedi düvel saldırdı, ekonomimizi çökertemedi. Yani böyle kur, faiz,
HEM BEKA HEM HİZMET SEÇİMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti: Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir.
YUSUF AHLAK DERSİ VERDİ
Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adayları ile birlikte TRT'de canlı yayına katıldı. Erdoğan, İyi Parti Pendik üyesi Mine Koraş'ın AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğlu'na alaycı tavırlar sergilemesiyle ilgili "Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir" dedi. "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek" diyen Başkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kadeh kaldıran CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile ilgili de "Bu adam FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor, düşünün" dedi.
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