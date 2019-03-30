Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz

MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız." dedi.
"Bu seçimler ihmal edilmemeli. Bu seçimlerde kimin ne yaptığını iyi anlamalıdır" diyen bahçeli, "Bir sistem değişikliği intikam gerekçesi olabilir mi? İttifaklara iyi bakmak lazım, arkasını düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.
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