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  • 30.03.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 13:48

Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz

Genel Başkanı Ankara'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, " bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız." dedi.

Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi...

Lideri Bahçeli, " bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız." dedi.

"Bu ler ihmal edilmemeli. Bu seçimlerde kimin ne yaptığını iyi anlamalıdır" diyen bahçeli, "Bir sistem değişikliği intikam gerekçesi olabilir mi? İttifaklara iyi bakmak lazım, arkasını düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

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