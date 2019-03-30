31 Mart seçimlerine az bir süre kala geçtiğimiz seçimde ne olmuştu sorusu oldukça popüler oldu. 2014 yerel seçim sonuçları şuan da merak ediliyor. Son yerel seçimlerde, AK Parti oyların 44,80'unu alarak birinci parti olmuştu. AK Parti Ankara Belediye Başkanı ise 44,80% oy oranıyla Melih Gökçek olmuştu. Vatandaşlar 2014 yerel seçim sonuçlarını öğrenerek son seçilen belediye başkanının hangi partiden seçildiğini de merak ediyorlar. Peki Ankara'da ilçe ilçe 2014 yerel seçim sonuçları! Ankara'da hangi ilçe hangi partide? Kim ne kadar oy almıştı? Son seçim de ne oldu, kim kazanmıştı? İşte tüm detaylar
2014 YILI ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?
30 Mart 2014'te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara'daki galibi AK Parti olmuştu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUCU
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - HANGİ İLİ HANGİ PARTİ KAZANMIŞTI
Adalet ve Kalkınma Partisi: %45.50
Cumhuriyet Halk Partisi: %27,79
Milliyetçi Hareket Partisi: %15,21
Barış ve Demokrası Partisi: %4,18
Saadet Partisi: %2.03
01 Adana - MHP
02 Adıyaman - AK PARTİ
03 Afyon – AK PARTİ
04 Ağrı - BDP
05 Amasya – AK PARTİ
06 Ankara – AK PARTİ
07 Antalya – AK PARTİ
08 Artvin – AK PARTİ
09 Aydın - CHP
10 Balıkesir - CHP
11 Bilecik – AK PARTİ
12 Bingöl – AK PARTİ
13 Bitlis - BDP
14 Bolu – AK PARTİ
15 Burdur – CHP
16 Bursa – AK PARTİ
17 Çanakkale - CHP
18 Çankırı – AK PARTİ
19 Çorum – AK PARTİ
20 Denizli – AK PARTİ
21 Diyarbakır - BDP
22 Edirne - CHP
23 Elazığ – AK PARTİ
24 Erzincan – AK PARTİ
25 Erzurum – AK PARTİ
26 Eskişehir - CHP
27 Gaziantep – AK PARTİ
28 Giresun – CHP
29 Gümüşhane – AK PARTİ
30 Hakkari - BDP
31 Hatay - CHP
32 Isparta - MHP
33 Mersin - MHP
34 İstanbul – AK PARTİ
35 İzmir - CHP
36 Kars - MHP
37 Kastamonu – AK PARTİ
38 Kayseri – AK PARTİ
39 Kırklareli - CHP
40 Kırşehir – AK PARTİ
41 Kocaeli – AK PARTİ
42 Konya – AK PARTİ
43 Kütahya – AK PARTİ
44 Malatya – AK PARTİ
45 Manisa - MHP
46 Kahramanmaraş - AKP
47 Mardin - BAĞIMSIZ
48 Muğla - CHP
49 Muş – AK PARTİ
50 Nevşehir - AK PARTİ
51 Niğde - AK PARTİ
52 Ordu - AK PARTİ
53 Rize - AK PARTİ
54 Sakarya - AK PARTİ
55 Samsun - AK PARTİ
56 Siirt - BDP
57 Sinop - CHP
58 Sivas - AK PARTİ
59 Tekirdağ - CHP
60 Tokat - AK PARTİ
61 Trabzon - AK PARTİ
62 Tunceli - BDP
63 Şanlıurfa - AK PARTİ
64 Uşak - AK PARTİ
65 Van - BDP
66 Yozgat - AK PARTİ
67 Zonguldak - CHP
68 Aksaray - AK PARTİ
69 Bayburt - AK PARTİ
70 Karaman - AK PARTİ
71 Kırıkkale - AK PARTİ
72 Batman - BDP
73 Şırnak - BDP
74 Bartın - MHP
75 Ardahan – AK PARTİ
76 Iğdır - BDP
77 Yalova – CHP
78 Karabük - MHP
79 Kilis – AK PARTİ
80 Osmaniye - MHP
81 Düzce – AK PARTİ
31 MART OY KULLANMA SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?
YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
31 MART OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART KAÇ SİYASI PARTİ SEÇİME KATILACAK?
Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.
BÜYÜKŞEHİRLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY KULLANILACAK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.
BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİ NELERDİR?
Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.
Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,
Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,
Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,
Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,
Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,
Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,
Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,
Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.(Asli Yaptığı Görevlerini reklam amaçlı kullanmaz )
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