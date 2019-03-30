31 Mart seçimlerine az bir süre kala geçtiğimiz seçimde ne olmuştu sorusu oldukça popüler oldu. 2014 yerel seçim sonuçları şuan da merak ediliyor. Son yerel seçimlerde, AK Parti oyların 44,80'unu alarak birinci parti olmuştu. AK Parti Ankara Belediye Başkanı ise 44,80% oy oranıyla Melih Gökçek olmuştu. Vatandaşlar 2014 yerel seçim sonuçlarını öğrenerek son seçilen belediye başkanının hangi partiden seçildiğini de merak ediyorlar. Peki Ankara'da ilçe ilçe 2014 yerel seçim sonuçları! Ankara'da hangi ilçe hangi partide? Kim ne kadar oy almıştı? Son seçim de ne oldu, kim kazanmıştı? İşte tüm detaylar

2014 YILI ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

30 Mart 2014'te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara'daki galibi AK Parti olmuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUCU

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - HANGİ İLİ HANGİ PARTİ KAZANMIŞTI

Adalet ve Kalkınma Partisi: %45.50

Cumhuriyet Halk Partisi: %27,79

Milliyetçi Hareket Partisi: %15,21

Barış ve Demokrası Partisi: %4,18

Saadet Partisi: %2.03

01 Adana - MHP

02 Adıyaman - AK PARTİ

03 Afyon – AK PARTİ

04 Ağrı - BDP

05 Amasya – AK PARTİ

06 Ankara – AK PARTİ

07 Antalya – AK PARTİ

08 Artvin – AK PARTİ

09 Aydın - CHP

10 Balıkesir - CHP

11 Bilecik – AK PARTİ

12 Bingöl – AK PARTİ

13 Bitlis - BDP

14 Bolu – AK PARTİ

15 Burdur – CHP

16 Bursa – AK PARTİ

17 Çanakkale - CHP

18 Çankırı – AK PARTİ

19 Çorum – AK PARTİ

20 Denizli – AK PARTİ

21 Diyarbakır - BDP

22 Edirne - CHP

23 Elazığ – AK PARTİ

24 Erzincan – AK PARTİ

25 Erzurum – AK PARTİ

26 Eskişehir - CHP

27 Gaziantep – AK PARTİ

28 Giresun – CHP

29 Gümüşhane – AK PARTİ

30 Hakkari - BDP

31 Hatay - CHP

32 Isparta - MHP

33 Mersin - MHP

34 İstanbul – AK PARTİ

35 İzmir - CHP

36 Kars - MHP

37 Kastamonu – AK PARTİ

38 Kayseri – AK PARTİ

39 Kırklareli - CHP

40 Kırşehir – AK PARTİ

41 Kocaeli – AK PARTİ

42 Konya – AK PARTİ

43 Kütahya – AK PARTİ

44 Malatya – AK PARTİ

45 Manisa - MHP

46 Kahramanmaraş - AKP

47 Mardin - BAĞIMSIZ

48 Muğla - CHP

49 Muş – AK PARTİ

50 Nevşehir - AK PARTİ

51 Niğde - AK PARTİ

52 Ordu - AK PARTİ

53 Rize - AK PARTİ

54 Sakarya - AK PARTİ

55 Samsun - AK PARTİ

56 Siirt - BDP

57 Sinop - CHP

58 Sivas - AK PARTİ

59 Tekirdağ - CHP

60 Tokat - AK PARTİ

61 Trabzon - AK PARTİ

62 Tunceli - BDP

63 Şanlıurfa - AK PARTİ

64 Uşak - AK PARTİ

65 Van - BDP

66 Yozgat - AK PARTİ

67 Zonguldak - CHP

68 Aksaray - AK PARTİ

69 Bayburt - AK PARTİ

70 Karaman - AK PARTİ

71 Kırıkkale - AK PARTİ

72 Batman - BDP

73 Şırnak - BDP

74 Bartın - MHP

75 Ardahan – AK PARTİ

76 Iğdır - BDP

77 Yalova – CHP

78 Karabük - MHP

79 Kilis – AK PARTİ

80 Osmaniye - MHP

81 Düzce – AK PARTİ

31 MART OY KULLANMA SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

31 MART OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART KAÇ SİYASI PARTİ SEÇİME KATILACAK?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY KULLANILACAK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİ NELERDİR?

Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,

Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,

Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,

Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,

Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,

Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,

Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,

Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.(Asli Yaptığı Görevlerini reklam amaçlı kullanmaz )