31 Mart 2019 Afyon yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Afyon seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Afyon yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Afyonkarahisar'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 447, oy kullanan seçmen sayısı 122.711 geçerli oy sayısı 118.008 oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimi sonuçlarına göre Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 49,4'ünü alarak birinci parti oldu. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Afyonkarahisar özellikle termal turizmi ile ön plana çıkan illerimizden biridir. Bölgenin dört bir yanında ilkçağ uygarlıklarından itibaren birçok topluluğun inşa ettiği tarihi eserler bulunmaktadır.

31 MART AFYONKARAHİSAR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Afyon yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Afyonkarahisar'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 447, oy kullanan seçmen sayısı 122.711 geçerli oy sayısı 118.008 oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimi sonuçlarına göre Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 49,4'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

AFYONKARAHİSAR AK PARTİ ADAYI MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu.

Üniversiteye girişte Meslek Liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesini tamamladı. 1976 yılında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu.

Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal etti. Halen kendime ait inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor. Gerek lise gerekse üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 09.05.2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Afyonkarahisar İli Tarihi

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Afyonkarahisar özellikle termal turizmi ile ön plana çıkan illerimizden biridir. Bölgenin dört bir yanında ilkçağ uygarlıklarından itibaren birçok topluluğun inşa ettiği tarihi eserler bulunmaktadır. Yemekleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile adından söz ettiren Afyonkarahisar'ın tarihinde öne çıkan gelişmeler şu şekildedir:

Afyon'un ilk sahipleri Hititlerdir. Afyon kalesini yapan Hitit imparatoru "Mürsil"dir.

Hititlerden sonra Sakarya boylarında hüküm süren Frikler (Frikyalılar) Afyon'a sahip oldular. Frikyalılar bu şehre "Sineda" ismini vermişlerdir.

Frikyalılardan sonra Lidlar (Lidyalılar) bu bölgeye sahip oldular.

M. Ö. 6 yüzyılda bölge Perslerin eline geçti. M.S. 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender'in istilasına uğradı. M.S. 2. yüzyılda Bergama Krallığı ile birlikte Roma İmparatorluğu'na katıldı.

Roma İmparatorluğu M.S. 395 senesinde ikiye ayrılınca burası Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun elinde kaldı.

Müslümanların meşhur kahramanlarından Battal Gazi'nin Afyon'da Bizanslılarla savaşırken 739 senesinde şehid olduğu rivayet edilmektedir.

Bizanslılar, Afyon'a "yüksek kale" manasına gelen Akronium (Akroenos) ismini verdiler.

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu Fatihi ve Anadolu'daki Türk devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah bütün Anadolu gibi Afyon'u da feth etti.

Birinci Haçlı Seferinde haçlı orduları Afyon'u geri aldılar.

Selçuklu sultanı Alaeddin, Afyon şehrini imar ettirdi.

Moğolların Anadolu genel valisi Timurtaş, taht şehri Konya'yı işgalden sonra Afyon'u kuşatmış fakat Selçuklu veziri Sahib Ata şehri teslim etmemiştir.

Germiyanoğlu Yakub Beyin ölümü ve vasiyeti üzerine Afyon, Osmanlı toprağı oldu.

1914'te bağımsız sancak olan Afyon, Cumhuriyet devrinde Afyonkarahisar ismiyle il olmuştur.

Osmanlı devrinde yolların birleştiği ve ikmallerin yapıldığı bir üs olarak kullanılmıştır.