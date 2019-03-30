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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 12:36

, , İYİ Parti , - açıklandı

açıklandı. Seçimlere 1 gün kala son anket sonuçları oldukça merak ediliyor. ORC son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 'da Binali Yıldırım 2,4 puan önde görünürken 'da ise Mehmet Özhaseki 0,7 puan önde. Balıkesir'de ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 47,9 puanla son 3 güne eşit oy oranı ile giriyor. Peki Mart 2019 yerel seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte ler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde ? , , İyi Parti ve tüm detaylar...

Son anket sonuçları seçimlere bir gün kala vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar anket sonuçlarını Google'da araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda 24 Haziran seçiminin bileni ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı son anket kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? Ak Parti, MHP, CHP İyi Parti oy oranları ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

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