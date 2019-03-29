Yamanevler’in muhtarı

Ümraniye yamanevler Mahallesi Muhtarı Rasim Yıldız, hizmet için bir kez daha aday olarak seçim yarışına girdi. Son 10 yıldır muhtarlık yapan Yıldız, üçüncü dönem için de mahalle sakinlerinden destek istediğini kaydetti. Tecrübeli muhtar Rasim Yıldız, mahallesinin eksikliklerini gidermek için yerel yönetimle her türlü irtibatı kurduğunu ve kuracağını söyledi. Yıldız şunları söyledi: "Mahallemizin en önemli eksiği okul sorununu çözmek. Bu konuda gerekli girişimleri yaptık. İnşallah seçimden sonra tamamlanacak. İhtiyaç sahiplerine sosyal hakları konusunda her türlü destek sağlanacak. Mahalle sakinlerim, komşularım bana 7/24 saat ulaşabilirler. Kapımız her zaman açık."
- Güncel
- 29.03.2019
- Gazete
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