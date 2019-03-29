Kandil sönüyor!

Mehmetçik, Kandil operasyonu ile bölücü terör örgütüne büyük bir darbe vurdu. PKK'lı teröristler Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın etkisiz hale getirilmesi, Rıza Altun'un da ağır yaralanması, şehit yakınlarının acısını az da olsa dindirdi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "İçim yanıyor. Ama bu operasyon yüreğime su serpti. Kökleri kuruyuncaya kadar operasyonlar devam etmeli" dedi. Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın da "Teröre destek verenlerin tetiği çekenlerden farkı yok. Terörle mücadeleden taviz verilmemeli" ifadelerini kullandı. Afrin şehidi Sergen Pamukçu'nun annesi Şeliz Pamukçu ise "Mutluluktan ağlıyorum. Hepsinin yok olduğunu görmek istiyorum" diyerek sevincini dile getirdi.
Terör örgütü PKK, Eren Bülbül'ü ve öğretmen Aybüke Yalçın'ı da şehit etmişti. Tüm Türkiye, diğer kahraman şehitlerimizde olduğu gibi bu iki cesur yürek için de ayaklanmış, terörü lanetlemişti. Şimdi o teröristler, bir bir yok ediliyor.
Terör örgütü PKK, Eren Bülbül'ü ve öğretmen Aybüke Yalçın'ı da şehit etmişti. Tüm Türkiye, diğer kahraman şehitlerimizde olduğu gibi bu iki cesur yürek için de ayaklanmış, terörü lanetlemişti. Şimdi o teröristler, bir bir yok ediliyor.
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