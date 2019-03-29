AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul'un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı. Yıldırım, "İstanbul'daki bazı ilçelerde fiber altyapısı yeterli değil. Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. İstanbul'daki toplam fiber ağ uzunluğu 47 bin 500 kilometre. Bunu 100 bin kilometreye çıkaracağız. Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz" dedi.
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- 29.03.2019
- Gazete
Kablosuz internet ücretsiz olacak
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