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'cü Sarıkaya’ya 10 yıl hapis

Sarıkaya’ya 10 yıl hapis
FETÖ'nün TSK'ya yönelik ilk kumpası olan "Şemdinli" davasının savcısı Ferhat Sarıkaya'nın tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. 'cü eski savcıya "Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Ankara 16. , Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası verdi.

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