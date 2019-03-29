FETÖ'nün TSK'ya yönelik ilk kumpası olan "Şemdinli" davasının savcısı Ferhat Sarıkaya'nın tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. FETÖ'cü eski savcıya "Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası verdi.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.