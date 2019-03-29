Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma noktasında sıkıntıya düştüler. Planları geri tepti. TL prim yaparken, dolar düşmeye yöneldi. Biz kendimize güveniyoruz.
Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur saldırılarının sonucu ne oldu? Ters tepti.
Erdoğan, Ankara'da bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı. Görüşmeyi, sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
YENİ NESİL İHA GELİYOR
5-6 AY içerisinde 5 tonluk İHA üretimine geçiyoruz. 1.5 ton bomba atabilecek.
Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur saldırılarının sonucu ne oldu? Ters tepti.
Erdoğan, Ankara'da bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı. Görüşmeyi, sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
YENİ NESİL İHA GELİYOR
5-6 AY içerisinde 5 tonluk İHA üretimine geçiyoruz. 1.5 ton bomba atabilecek.
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