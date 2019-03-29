31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kala anket şirketleri bir bir yerel seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. Bu bağlamda 24 Haziran seçiminin bileni ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı son anket kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? Ak Parti, MHP, CHP İyi Parti oy oranları ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.