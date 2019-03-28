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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 11:17

'cü eski savcı hakkında 15 yıl hapis istemi

Son dakika haberine göre üyeliğinden yargılanan eski savcı 'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ'cü Sarıkaya için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden yargılanan eski savcı 'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini istedi.

Duruşmaya devam ediliyor.

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