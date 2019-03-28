Başkan Erdoğan: Tüm teröristleri tepeliyoruz

Erdoğan, 31 Mart yerel seçim leri öncesi açıklamalar yaptı.çok başarısız siyaset oynadılar. Zannettiler ki, biz dörtlü bir araya gelirsek bunu da gizlersek netice alırız. Gizleyemediler. Onlar PKK'dan emir almadan adım dahi atamazlar.Sezai tehdit ediyor. 'Biz yoksak siz bir hiçsiniz' diyor. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koyuyorsun. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin cevabınızı sandıkta verin.sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi ifade ediyorlar. Milletin gözünün içine baka baka alçakça yalana başvuruyorlar.miting alanında darbe girişimi sebebiyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Hapiste olanlar millete kurşun sıkan, bomba atan teröristlerdir. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi? Pensilvanya.ahlaksızın yanında bir başka ahlaksız var. Sizin meslektaşınız. Buradan kaçıp giden. Onun da kanalınızda yayınlanan sözleri var. 'Milletin başından düş' diyor. Sen mi getirdin bizi buraya terbiyesiz! Sende zerre kadar mertlik olsa ülkeni terketmezsin. Ülkenden kaçıp giden soysuzsun.dendiği anda, her ne kadar kendisi hukukçu olduğunu söylüyor olsa da, Cindoruk bunun bedelini ödeyecek.sahte senet meselesi değil. Ayrıca bu adamın Yavaş'ın, vergiyle ilgili sıkıntıları var. Onlar da ortaya çıkacak. Allah göstermesin Ankara bu tür canbazlara teslim edilir mi yahu!

diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Meydanlar yalan söylemez. Gerçek anketi, pazar günü akşamı göreceğiz.

İstiklal Marşı'nın okunuşuna dahi tahammülü yok. Bu adam Adalar'a CHP'den başkan olursa Adalar'ın vay haline... CHP'nin ilkeleri kaybolmuş. 6 okun hangisine uyuyor.