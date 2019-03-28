Altun vuruş | Bilgiler Bayraktar'dan bombalar F-16'lardan

PKKlı hain Rıza Altun ve ekibi böyle vuruldu. Terörist Rıza Altun ile 3 adamı, Kandil'den İran'a yola çıktı. İHA'lar anında fotoğrafladı. Görüntüler F-16'lara yollandı. Pars filosu, havalandı. Hainlerin aracına bomba yağdırdı. Altun, ağır yaralandı. 3 terörist ortadan kaldırıldı. İşte Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler! Aralarında Cemik Bayık'ın en yakın adamı Rıza Altun da var
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