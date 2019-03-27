AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri ile bir araya geldi. Kampanya sürecini değerlendiren Yıldırım, "İstanbul benim ortak paydam" diyerek kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yönetim sürdüreceğini belirtti ve ekledi:
KÜRT OYLARI: Genel seçime gitmiyoruz. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil. HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti, HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtler'in oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum.
HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ: İnsan odaklı siyaseti önemsiyorum. Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4.5 kat fazla yatırım yaptık. Hizmet herkes için.
KÜRT OYLARI: Genel seçime gitmiyoruz. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil. HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti, HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtler'in oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum.
HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ: İnsan odaklı siyaseti önemsiyorum. Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4.5 kat fazla yatırım yaptık. Hizmet herkes için.
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