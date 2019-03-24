Başkan Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek. İki lider, başbaşa yapılacak görüşmede ise Suriye ve S-400 füze savunma sistemiyle ilgili gelişmeleri ele alacak.
HASAN AY
HASAN AY
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