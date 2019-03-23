Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ile MHP, ikinci ortak mitinglerini bugün Ankara'da yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hitap edeceği Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için Ankara'nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrom seçildi. Ankara mitinginin 120 bin kişinin katıldığı İzmir mitinginden daha kalabalık olması planlanıyor.

İLK KONUŞMAYI BAHÇELİ YAPACAK

Mitingte ilk konuşmayı MHP lideri Bahçeli yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. İki lider kürsüden kritik haftaya girildiğini ve mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğine yönelik mesajlar verecek. Miting alanı İzmir'deki gibi Türk bayrakları ile süslenecek, partilerin simge ve sembolleri olmayacak. Mitinge katılan tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Alanda ayrıca, Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifak görüşmeleri sırasında birlikte verdiği pozların yer aldığı fotoğraflar ve ittifakı anlatan ortak sloganlar yer alacak.