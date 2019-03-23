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  • 23.03.2019 08:42
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 13:33

için büyük gün! Gözler 'ya çevrildi

’nı oluşturan ile ’nin ikinci ortak mitingi bugün ’da. ile MHP lideri Bahçeli, mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğini vurgulayacak. da yarınki mitinge hazır. Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’daki “Büyük İstanbul Mitingi”ne 3 milyon kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Cumhur buluşması

'nın ortakları ile , ikinci ortak mitinglerini bugün 'da yapacak. ile MHP lideri 'nin hitap edeceği Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için Ankara'nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrom seçildi. Ankara mitinginin 120 bin kişinin katıldığı mitinginden daha kalabalık olması planlanıyor.

İLK KONUŞMAYI BAHÇELİ YAPACAK
Mitingte ilk konuşmayı MHP lideri Bahçeli yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. İki lider kürsüden kritik haftaya girildiğini ve mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğine yönelik mesajlar verecek. Miting alanı İzmir'deki gibi Türk bayrakları ile süslenecek, partilerin simge ve sembolleri olmayacak. Mitinge katılan tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Alanda ayrıca, Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifak görüşmeleri sırasında birlikte verdiği pozların yer aldığı fotoğraflar ve ittifakı anlatan ortak sloganlar yer alacak.

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