Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile 24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile 24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.
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