Son dakika: Yeni Zelanda'da terör saldırısında şehit olanlar için anma töreni düzenleniyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısından sonraki ilk cuma namazında, ülke çapında törenler düzenlendi.Hagley Park'ta düzenlenen törende cuma namazı için okunan ezanın ardından 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Törene, Müslümanların yanı sıra, çok sayıda Müslüman olmayan kişinin Müslümanlarla dayanışma için katıldığı bildirildi.Yeni Zelanda Başbakanı, anma törenine gelecek kadınlara dayanışma için başörtü takmalarını rica etti.