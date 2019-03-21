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İnkar stratejisi
FETÖ girişiminde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı derdest edip Akıncı'ya götüren ve Akar'ın "ürkünç suratlı" dediği darbeci Albay Fırat Alakuş, örgütün inkar stratejisini uyguladı. Örgüt bağlantısını eden Alakuş'un duruşmayı uzatma çabaları ise Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "Zamanını boşa harcama" tepkisine yol açtı.

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