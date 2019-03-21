İnkar stratejisi

FETÖ darbe girişiminde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı derdest edip Akıncı'ya götüren ve Akar'ın "ürkünç suratlı" dediği darbeci Albay Fırat Alakuş, örgütün inkar stratejisini uyguladı. Örgüt bağlantısını inkar eden Alakuş'un duruşmayı uzatma çabaları ise Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "Zamanını boşa harcama" tepkisine yol açtı.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.