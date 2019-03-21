Başkan Erdoğan: Ankara’yı sahte senet imzalayanlara teslim edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Ankapark "Wonderland Euroasia" açılışını yaptı. Seçmene önemli mesajlar yolladı:Siyaset bir hizmet yarışıdır. Ama yalan değil. Ana muhalefetin başındaki zatın yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik.Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var. Bunlar Kandil'den yönetiliyor unutmayın. Ve Kandil'den yönetilen bu çete ile bir mücadele vereceğiz. Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizdir.Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara ( Mansur Yavaş ) teslim edemeyiz. İki dönem kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam desin inşallah.Bizim gizli saklı hiçbir işimiz yok. Onlar gittiler matruşka ittifakı kurdular. İttifakı deştikçe içinden bölücüler çıkıyor. Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. Pensilvanya'nın, Kandil'in uzantıları çıkıyor. Bu ittifakta her şey var ama samimiyet yok. Her türlü alengirli iş var...Bay Kemal ve hanımefendi, ittifakın asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye dikkat ettiler. Milletin de gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Geçen hafta ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu.

AYNI KAFA

Başkan Erdoğan'ın Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ın katledildiği saldırıyla ilgili makalesi, Washington Post gazetesinde yayınlandı: "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır. Katliamın sorumlusu, dünya tarihini ve Hristiyanlık inancını tahrif ederek sapkın görüşlerini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Nefret tohumları serpmeye kalkışmıştır."

ANKARAPARK, 1 milyon 300 bin metrekare büyüklüğünde. Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Aynı zamanda çevre dostu bir proje. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecek. 31 Mart akşamına kadar giriş ücretsiz olacak.