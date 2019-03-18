Kocaman dehşet

İSTANBUL Küçükçekmece'de, 4 ay önce Eren Erdoğan (22) ile evlenen Fatma Erdoğan, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Fatma Erdoğan, dün akşam Sefaköy'deki eski işyerine arkadaşlarını ziyarete gitti. İşyerinden döndüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Erdoğan tarafından genç kadının yolu kesildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eren Erdoğan, zorla aracına bindirdiği Fatma Erdoğan'ı başından vurarak öldürdü. Katil koca, bir süre aracın içinde dolaştırdığı cesetle karakola giderek teslim oldu. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Güncel
- 18.03.2019
- Gazete
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