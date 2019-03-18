İstanbul CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, STK'lara yaptığı bir konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık tepki gösterdi.



BAL GİBİ DARBE

"Sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) referandum döneminde bir şey söyledi. Dedi ki: 'Kontrollü darbe' Hayır efendim, ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştur, 240 şehit vardır. Darbedir bu ya. Bu darbedir. Bunun farklı bir şey olabilir mi? Ölümün olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun adı darbedir. Bu ülkede CHP, 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini eleştirmeli. Vatandaşın sorununu çözüyor musunuz? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun" dedi. Bu açıklamalardan sonra gözler Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine çevrildi.





CHP HER YERİ SATMIŞ

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alınan İlgezdi, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nu da hedef aldı: "İlçede bir metrekare park yapacak yerimiz yok. Belediye bütün mülkleri satmış. CHP 30 yılda her yeri satmış" dedi.

KENAN KIRAN