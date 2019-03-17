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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi.

Oktay ve Çavuşoğlu Nur Camii'nde açıklama yapıyor.

Oktay, "Yeni Zelenda tarafında biz burada hem Müslümanlarla hem de Türkler ile birlikte olmak için buradayız. Yeni Zelenda halkı Müslümanlar ile birlik ve beraberlik içerisinde. " dedi.

Çavuşoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Müslümanları da koruyan kanunların çıkması dair ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Fuat Oktay, "Terörin dili, dini, ırkı yoktur. Hiçbir zaman böyle bir ziyaret düşünmemiştk. Ama terörün kimi vuracapı belli olmuyor" şeklinde konuştu.

Oktay ve Çavuşoğlu buradaki açıklamalarının ardından taziye alanına çiçek bıraktı. Katliamın yapıldığı alanda dualar edildi.