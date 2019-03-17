Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki temasları kapsamında, terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentinde düzenlenen kahvaltıda Türk vatandaşları ile buluştu.

Vatandaşlar ile sohbet eden Oktay, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, onlara Türkiye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti.

Kahvaltıya, Oktay ve Çavuşoğlu'nun heyeti ile birlikte Christchurch'a gelen, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın ailesi de katıldı.

ÇAVUŞOĞLU VE OKTAY KATLİAMIN YAPILDIĞI CAMİDE AÇIKLAMA YAPTI

Oktay ve Çavuşoğlu El Nur Camii'nde açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Yeni Zelanda tarafında biz burada hem Müslümanlarla hem de Türkler ile birlikte olmak için buradayız. Yeni Zelanda halkı Müslümanlar ile birlik ve beraberlik içerisinde. " dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Müslümanları da koruyan kanunların çıkması dair ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Fuat Oktay, "Terörin dili, dini, ırkı yoktur. Hiçbir zaman böyle bir ziyaret düşünmemiştik. Ama terörün kimi vuracağı belli olmuyor" şeklinde konuştu.

Oktay ve Çavuşoğlu buradaki açıklamalarının ardından taziye alanına çiçek bıraktı. Katliamın yapıldığı alanda dualar edildi. Katliamın yapıldığı caminin çevresinde ise üst düzey güvenlik önlemleri alındı.