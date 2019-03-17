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paniğe kapıldı

Mansur Yavaş paniğe kapıldı
HDP ile gizli ittifak yapan 'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , sahte senet iddialarına yanıt veremedi. Seçmenlerin kirli ortaklığa tepki göstermesi ise Yavaş'ı panikletti. 'nın uzantısı 'nin Eş Başkanı Sezai Temelli ise "Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir" diyerek şer ittifakını itiraf etti. Köşeye sıkışan Yavaş apar topar Twitter'dan açıklama yapıp, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun" dedi. Yavaş, bu sözlerle şer ittifakına karşı çıkan insanları ikna etmek için taktik değiştirdi.

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