Mansur Yavaş paniğe kapıldı

HDP ile gizli ittifak yapan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sahte senet iddialarına yanıt veremedi. Seçmenlerin kirli ortaklığa tepki göstermesi ise Yavaş'ı panikletti. PKK'nın uzantısı HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli ise "Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir" diyerek şer ittifakını itiraf etti. Köşeye sıkışan Yavaş apar topar Twitter'dan açıklama yapıp, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun" dedi. Yavaş, bu sözlerle şer ittifakına karşı çıkan insanları ikna etmek için taktik değiştirdi.
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