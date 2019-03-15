Voleybolculara CHP faturası

CHP'nin Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, "Bizim oy Kürdistan'a diyen kişiyle ilgili "Bize verecek demektir" çıkışını yaptı. Skandal açıklama tepki topladı. CHP, bu hadsiz çıkışı yapan Arslan'ı disipline bile sevk etmekten sakındı. Ancak skandalın faturası Edremit Belediyesi Altınoluk Bayan Voleybol takımına çıktı. Takım, Adana'daki Türkiye 1. Ligi'ne yükselme maçında yuhalandı. Altınoluk Bayan Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Şengül Sönmez, yaşadıkları şoku anlattı: "Yaşanan bu durum nedeniyle moralimiz bozuldu. Tüm Edremit'e mal edilemeyecek bir olay. Bir grubun gereksiz bir söylemidir. Şehrimizin bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bir şehri yönetecekseniz, böyle söylemleriniz asla ve asla olmamalı."
CEYHAN TORLAK
CEYHAN TORLAK
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