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Voleybolculara faturası

Voleybolculara CHP faturası
'nin Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, "Bizim oy Kürdistan'a diyen kişiyle ilgili "Bize verecek demektir" çıkışını yaptı. Skandal açıklama tepki topladı. CHP, bu hadsiz çıkışı yapan Arslan'ı disipline bile sevk etmekten sakındı. Ancak skandalın faturası Edremit Belediyesi Altınoluk takımına çıktı. Takım, 'daki 1. Ligi'ne yükselme maçında yuhalandı. Altınoluk Bayan Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Şengül Sönmez, yaşadıkları şoku anlattı: "Yaşanan bu durum nedeniyle moralimiz bozuldu. Tüm Edremit'e mal edilemeyecek bir olay. Bir grubun gereksiz bir söylemidir. Şehrimizin bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bir şehri yönetecekseniz, böyle söylemleriniz asla ve asla olmamalı."

CEYHAN TORLAK

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