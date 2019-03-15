Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Ankara Yenimahalle'de miting düzenledi. Özetle şunları söyledi:
EMEKLİ EDELİM
TENCERE-KAPAK: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle huzurunuza çıktık. Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet neyi tercih etti? Tencere yuvarlanır kapağını bulurmuş. Bay Kemal de gitti Büyükşehir'e kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı.
ALENGİRLİ İŞLERE BULAŞAN BİRİ: Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı işte adayımız diye yine Ankara'ya dayattılar.
NABZA GÖRE ŞERBET:
Bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan, bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat, Ankara'da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan, millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP'nin niçin kendilerini destek verdiğini millete söylemiyorlar.
DÖRTLÜ ÇETE: Biz bu CHP, bu HDP, arkasında terör örgütü var, sözde İyi Parti ve Saadet. Dörtlü çete... Allah aşkına 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermeyecek miyiz? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart'ta bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi?
3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E GELECEK
BAŞKAN Erdoğan, bir haber kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı:
3600 ek gösterge seçimlerden sonra Parlamento'ya gelecek.
ORADA başbakanlar gördüm ama Netenyahu gibisini görmedim.
AKŞENER Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı.
GAZI Mustafa Kemal başkanlık sistemiyle yönetmiştir.
FAZIL Bey 29 Ekim'de beste yapacak.
S-400'de işi bitirdik, geri adım atmamız söz konusu değil.
HASAN AY
BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'Nİ AÇTI
Başkan Erdoğan, Avrupa'nın lideri 3 bin 804 yatak kapasiteli Bilkent Şehir Hastanesi'ni dün hizmete açtı. Sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge müjdesini veren Erdoğan, polis, hemşire ve öğretmenlere yönelik düzenlemenin 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını açıkladı.
TÜLAY CANPOLAT
EMEKLİ EDELİM
TENCERE-KAPAK: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle huzurunuza çıktık. Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet neyi tercih etti? Tencere yuvarlanır kapağını bulurmuş. Bay Kemal de gitti Büyükşehir'e kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı.
ALENGİRLİ İŞLERE BULAŞAN BİRİ: Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı işte adayımız diye yine Ankara'ya dayattılar.
NABZA GÖRE ŞERBET:
Bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan, bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat, Ankara'da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan, millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP'nin niçin kendilerini destek verdiğini millete söylemiyorlar.
DÖRTLÜ ÇETE: Biz bu CHP, bu HDP, arkasında terör örgütü var, sözde İyi Parti ve Saadet. Dörtlü çete... Allah aşkına 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermeyecek miyiz? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart'ta bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi?
3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E GELECEK
BAŞKAN Erdoğan, bir haber kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı:
3600 ek gösterge seçimlerden sonra Parlamento'ya gelecek.
ORADA başbakanlar gördüm ama Netenyahu gibisini görmedim.
AKŞENER Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı.
GAZI Mustafa Kemal başkanlık sistemiyle yönetmiştir.
FAZIL Bey 29 Ekim'de beste yapacak.
S-400'de işi bitirdik, geri adım atmamız söz konusu değil.
HASAN AY
BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'Nİ AÇTI
Başkan Erdoğan, Avrupa'nın lideri 3 bin 804 yatak kapasiteli Bilkent Şehir Hastanesi'ni dün hizmete açtı. Sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge müjdesini veren Erdoğan, polis, hemşire ve öğretmenlere yönelik düzenlemenin 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını açıkladı.
TÜLAY CANPOLAT
kalan karakter 1000
sahte senet tanzim eden den başkanmı olur
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