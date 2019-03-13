Son Dakika Haberi: TRT Haber'de yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 28 Şubat'ta beyin kanaması geçirmiş ve Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ameliyat olan Dedeoğlu'nun bir süredir yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyordu.

BEDİL DEDEOĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

BEYİN KANAMASI NEDİR?

Beyni besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu, kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesi sonrası oluşan duruma beyin kanaması adı verilmektedir.

Beyin kanaması, genellikle beyinde meydana geldiği yere göre etiketlenir. Genel olarak, kafatasının herhangi bir yerinde kanamaya intrakraniyal kanama denir. Beyin içindeki kanama intraserebral kanama olarak bilinir. Subaraknoid kanama olarak adlandırılan beynin ve beyin dokusunun kendisi arasında da kanama meydana gelebilir. Kafatası ile beyin arasında bir kan pıhtısı oluşursa, beynin sert kaplamasının (dura) altında veya üstünde olmasına bağlı olarak subdural veya epidural hematom olarak adlandırılır. Subdural ve epidural hematomlar travma sonucu ortaya çıkma veya düşme sonrasında ortaya çıkar.

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?

H. Beril Dedeoğlu (d. 1961, Ankara), Öğretim üyesi, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin dış politikası ile uluslararası güvenlik konularında çalışmaktadır.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Akademik kariyerine aynı kurumda, Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak başlamıştır. 1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders vermiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.