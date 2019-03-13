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'Kız'ılordu!

Öğrenci Begüm’ün ’nu izleme hayali gerçek oldu.

'Kız'ılordu!
, 'da 20 bin kişiye konser verdi. Ataşehirli kız öğrenci Begüm de konsere gitmek istedi. Sosyal medyadan, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e mesaj gönderdi.



Erdem, hemen harekete geçti. Begüm'ü de yanına alarak önceki gece konsere gitti. Koroyu birlikte dinledi. Sanatçılarla poz veren genç kız "Müthiş, efsane bir konserdi" mesajıyla bir video servis etti.

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