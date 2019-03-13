'Kız'ılordu!

Rus Kızılordu Korosu, İstanbul'da 20 bin kişiye konser verdi. Ataşehirli kız öğrenci Begüm de konsere gitmek istedi. Sosyal medyadan, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e mesaj gönderdi.
Erdem, hemen harekete geçti. Begüm'ü de yanına alarak önceki gece konsere gitti. Koroyu birlikte dinledi. Sanatçılarla poz veren genç kız "Müthiş, efsane bir konserdi" mesajıyla bir video servis etti.
Erdem, hemen harekete geçti. Begüm'ü de yanına alarak önceki gece konsere gitti. Koroyu birlikte dinledi. Sanatçılarla poz veren genç kız "Müthiş, efsane bir konserdi" mesajıyla bir video servis etti.
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