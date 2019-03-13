Başkan Erdoğan: 4Ç’den kurtulalım

İstanbul'u ilçe ilçe adım adım dolaşıyoruz. Dünyanın güneşiyle tartılsa değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır. 94'ten bu yana ne yaptığımızı biliyorsunuz. Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık.
Ama CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi?
Gelin 4Ç'den (Çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma) kurtulalım. Biz bu şehir için gece gündüz çalıştık. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. İnşallah bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk şerefidir.
Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin.
İPEK YOLU BİRLEŞTİ
Başkan Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılışını yaptı. 8.5 milyar liraya mal olan bu hatta günde 1.7 milyon yolcu taşınacak. 185 dakikalık mesafe, 115 dakikaya inecek. Bu hat Pekin ile Londra'yı birbirine bağlayacak.
Ama CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi?
Gelin 4Ç'den (Çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma) kurtulalım. Biz bu şehir için gece gündüz çalıştık. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. İnşallah bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk şerefidir.
Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin.
İPEK YOLU BİRLEŞTİ
Başkan Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılışını yaptı. 8.5 milyar liraya mal olan bu hatta günde 1.7 milyon yolcu taşınacak. 185 dakikalık mesafe, 115 dakikaya inecek. Bu hat Pekin ile Londra'yı birbirine bağlayacak.
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