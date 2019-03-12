Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi. Zafer Çıka'nın İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandığı öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Zafer Çıka sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı...

ZAFER ÇIKA KİMDİR?

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, yapımcıdır. Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile 1999 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten Ali Çıka isimli bir oğlu olmuştur. Zafer Çıka bugüne kadar birçok filmin yapımcılığını üstlenmiştir.

ZAFER ÇIKA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli'de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi.

1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Mezuniyetinden sonra 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 senesinde dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.

Kurulduğu tarihten itibaren çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarıyla da çalıştı.

1997 senesinde Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok ünlü tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.