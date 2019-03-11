Kılıçdaroğlu ve dar çevresinin CHP'yi ele geçirmesi, bardağı taşırdı. 31 Mart sonrası için arayışlar hızlandı. Partinin bölünmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya çıktı.
Kulislere göre, yeni Atatürkçü parti Metin Feyzioğlu liderliğinde kurulacak. CHP'li küskünler bu adreste toplanacak. Muharrem İnce ve arkadaşları da ekibe katılacak.
BÜLENT ERANDAÇ CHP'DEKİ BÖLÜNMEYİ YAZDI! OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...
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Bu ülkede CHPye yer yok! PKK ile işbirliği yapmadan düşünecekti bunları
chp kendi adaylarına dahi sahip çıkamıyorsun gerçi sen ülkeni şikayet edendin
Parti 4 koldan ilerliyor 1.pkk yandaşı 2.bölünme 3.senet olayı 4.milli değerler
Kirli ittifak CHPKK
bölünmeye ne lüzum var dsp ye geçsinler hemen seçimi beklemesin kimse
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