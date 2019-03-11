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Takvim, ’nin sır anketini açıklıyor: İşte bölünme tablosu...

Kirli İttifak, 'yi bölünmenin eşiğine getirdi. sonrası CHP'den kopanların yeni parti kurması için kulisler hareketlendi.

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H&#252;seyin acar Hüseyin acar

Bu ülkede CHPye yer yok! PKK ile işbirliği yapmadan düşünecekti bunları

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 19:37
yahya kılı&#231; yahya kılıç

chp kendi adaylarına dahi sahip çıkamıyorsun gerçi sen ülkeni şikayet edendin

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 17:38
Recep Recep

Parti 4 koldan ilerliyor 1.pkk yandaşı 2.bölünme 3.senet olayı 4.milli değerler

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 17:17
Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz

Kirli ittifak CHPKK

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 16:56
ihsan ihsan

bölünmeye ne lüzum var dsp ye geçsinler hemen seçimi beklemesin kimse

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 08:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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