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akciğer iyle savaştığını açıkladı

, oğlu ’ın ölümü sonrası büyük şok yaşadı. Yakalandığı akciğer iyle savaştığını açıkladı...

'Yılmaz' savaşçı
Eşi Berna Yılmaz'ın tedavisi için ABD'deyken oğulları 'ın intiharı ile sarsılan , o günden sonra büyük acı yaşadı. Dostları kendisini yalnız bırakmasa da o kendini bir türlü toparlayamadı. Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında, akciğer i olduğu ortaya çıktı. Hemen ameliyat olan Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen soru yağmuru üzerine sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı: Rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tespit edildi. 23 Ocak'ta İstanbul Florance Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim. Önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir.

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