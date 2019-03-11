Eşi Berna Yılmaz'ın tedavisi için ABD'deyken oğulları Yavuz Yılmaz'ın intiharı ile sarsılan eski Başbakan Mesut Yılmaz, o günden sonra büyük acı yaşadı. Dostları kendisini yalnız bırakmasa da o kendini bir türlü toparlayamadı. Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Hemen ameliyat olan Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen soru yağmuru üzerine sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı: Rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tespit edildi. 23 Ocak'ta İstanbul Florance Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim. Önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir.
- Güncel
- 11.03.2019
- Gazete
Mesut Yılmaz akciğer kanseriyle savaştığını açıkladı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümü sonrası büyük şok yaşadı. Yakalandığı akciğer kanseriyle savaştığını açıkladı...
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