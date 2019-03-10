Belçika, terör örgütü PKK'ya kol kanat gerdi. Kalleş yuvası haline gelen Brüksel, PKK'nın Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı yerlerin başında geldi. Belçika'da teröristlerin sözcülüğünü yapan isim ise aslen Tuncelili olan Zuhal Demir'den başkası değildi. Demir, Türkiye karşıtı açıklamalar yapıp terör estirdi. PKK'yı desteklediği için Belçika'da baş tacı edildi!
Her fırsatta PKK'ya övgüler dizen Demir, fırsat eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı görevine getirildi. PKK'nın düzenlediği etkinliklerde başı çeken Demir, kanlı örgütü ise "yasaklı Kürt direniş örgütü" olarak niteledi. Türkiye'yi karalamak için her yolu deneyen skandal isim, kendisine Türk denmesinden utandığını söyleyerek çirkin amacını gözler önüne serdi.
Teröristlerin sözcüsü olan Belçikalı Bakan Demir, "Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim" diyerek Türk vatandaşlığından çıktığını bildirdi. PKK'nın maşası, büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından, "Yüz karası", "Vatandaşlıktan çıkman isabet olmuş", "Çok sevindik. Hainler bizden değildir" yorumları geldi.
Her fırsatta PKK'ya övgüler dizen Demir, fırsat eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı görevine getirildi. PKK'nın düzenlediği etkinliklerde başı çeken Demir, kanlı örgütü ise "yasaklı Kürt direniş örgütü" olarak niteledi. Türkiye'yi karalamak için her yolu deneyen skandal isim, kendisine Türk denmesinden utandığını söyleyerek çirkin amacını gözler önüne serdi.
Teröristlerin sözcüsü olan Belçikalı Bakan Demir, "Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim" diyerek Türk vatandaşlığından çıktığını bildirdi. PKK'nın maşası, büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından, "Yüz karası", "Vatandaşlıktan çıkman isabet olmuş", "Çok sevindik. Hainler bizden değildir" yorumları geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.