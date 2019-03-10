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sevicisi Zuhal Demir vatandaşlıktan çıktı!

’nın Tuncelili Bakanı Zuhal Demir, gösterilerine katıldı. ’yi kötülediği için Avrupa’nın sevgisini kazandı! Skandal isim son olarak Türk vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Bu çıkış yı salladı: İsabet olmuş.

Bak Zuhal’e
, terör örgütü 'ya kol kanat gerdi. Kalleş yuvası haline gelen , PKK'nın Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı yerlerin başında geldi. Belçika'da teröristlerin sözcülüğünü yapan isim ise aslen Tuncelili olan Zuhal Demir'den başkası değildi. Demir, karşıtı açıklamalar yapıp terör estirdi. PKK'yı desteklediği için Belçika'da baş tacı edildi!



Her fırsatta PKK'ya övgüler dizen Demir, fırsat eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı görevine getirildi. PKK'nın düzenlediği etkinliklerde başı çeken Demir, kanlı örgütü ise "yasaklı Kürt direniş örgütü" olarak niteledi. Türkiye'yi karalamak için her yolu deneyen skandal isim, kendisine Türk denmesinden utandığını söyleyerek çirkin amacını gözler önüne serdi.



Teröristlerin sözcüsü olan Belçikalı Bakan Demir, "Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim" diyerek Türk vatandaşlığından çıktığını bildirdi. PKK'nın maşası, büyük tepki çekti. kullanıcılarından, "Yüz karası", "Vatandaşlıktan çıkman isabet olmuş", "Çok sevindik. Hainler bizden değildir" yorumları geldi.


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